中科管理局新創加速器計畫的輔導團隊-福寶科技，以「自立行外骨骼輔具機器人」產品榮獲國家新創獎「智慧醫療與健康科技類」獎項，這也是該計畫繼好孕行生醫、神經元科技獲獎之後，再傳捷報！

「用有溫度的科技連結人群」一直以來是福寶科技的核心價值，從2012年開始，為理想而堅持，持續挑戰不可能。2016年獲得全球百大創新獎（R&D 100 Award），2017年從工研院出來新創成立公司，成為華人第一家致力於發展外骨骼仿生科技產品的研發設計與製造公司。

福寶科技外骨骼生產工廠具備ISO13485、MDSAP及GMP等多國品質系統認證，產品現已取得CE 、TFDA、泰國、印尼、馬來西亞等國家醫材認證，並已外銷至亞洲、歐洲等多國。

福寶科技成立4年以來，今年首次參加國家新創獎即獲評審肯定，以「自立行外骨骼輔具機器人」產品榮獲「智慧醫療與健康科技類」獎項。

中科管理局表示，評審對於自立行外骨骼輔具機器人以科技進行復健，相當具有特色。此外，產品以精密姿態感測、仿生步態、馬達順應性控制等優異技術，使產品具有明確的創新內涵且應用性強，其便利性與安全性更是其優勢。

此外，福寶科技長期專注於人工智慧輔具發展，為華人第一家致力於發展外骨骼仿生科技的新創公司，產品已經成功導入中部數家醫學中心與公立區域醫院，為國內復健醫學領域展開創新精準醫療的重要里程。

福寶科技董事長巫震華表示，藉由中科管理局的新創加速器計畫的協助，在該局的促成下，於2019年在全世界最大醫材展MEDICA中與位於荷蘭的「台荷加速器」(Tiger Accelerator)簽訂合作備忘錄，協助「福寶科技」進軍歐洲市場，後續並且規劃與荷蘭復健機構建立共同申請研發計畫經費

巫震華強調，目前雖因疫情暫緩執行，但雙方仍然保持密切聯繫，積極為2021年開拓國際市場做準備，希望透過不同領域的跨國合作，激發醫療輔具新創花火，讓人與科技的互動有更多美好可能。

(工商 )