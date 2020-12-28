彰化縣長王惠美表揚縣府１0個科室。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表揚縣府５個績優局處。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦優秀員工，選出20個優秀員工及10個科，表揚5個績優局處，縣長王惠美親自頒獎典禮，期許縣府團隊創造更高團隊榮譽。（吳敏菁攝）

彰化縣政府表揚新聞處榮獲交通部金安獎。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦優秀員工，選出20個優秀員工及10個科，表揚5個績優局處，縣長王惠美親自頒獎典禮，期許縣府團隊創造更高團隊榮譽。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦優秀員工，選出20個優秀員工及10個科，表揚5個績優局處，縣長王惠美親自頒獎典禮，期許縣府團隊創造更高團隊榮譽，透過這的比賽，對認真做肯做的人，考績就可提升，只要有得獎一次，就能提高考績5％，得獎的個人及團隊都實至名歸。

縣長王惠美表示，過去一年是非常不安、辛苦的一年，因新冠肺炎疫情，上半年很多活動都無法舉行，但下半年都能把年度計畫一併落實達標，在上半年、下半年各有一個好事彰揚活動，要讓各局處員工有榮譽感，並能讓縣府團隊的用心、努力與進步，良性互動。

王惠美表示，在局處獎方面，新聞處榮獲交通部金安獎，勞工處行政業務考評連兩年蟬連全國第一，文化局整合閒置空間打造青創基地創造新亮點，3局處都拿下績優卓越獎。

另外，環保局獲天下雜誌2020幸福城市～空汙改善全國第1的佳績，入選最佳使命必達獎，教育處在第60屆中小科學展覽會全國賽中，一舉摘下縣市團體第一名，獲最佳創新銳變獎，這些局處都擊敗六都，證明彰化縣政府雖沒有六都的資源，但大家聰明才智及創意，還是有無限發展空間，新增的元氣加油獎，除原先要頒發的前3名外，再加碼5個佳作獎，鼓勵大家發揮團隊精神。

10個得獎科分別是，新聞處新聞發布科、工務處道路管理科、水利資源處防洪維護科、法制處訴願科、環境保護局稽查科、水質保護科、農業處行銷企劃科、經濟暨綠能發展處能源開發科、教育處社會教育科、消防局災害預防科，還有20張個優秀員工。

(中時 )