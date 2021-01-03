何炳樺（左２）說，歡迎全國鄉親有空的時候，趁著周末假期，到彰化享文化、嘗美食，感受彰化特有的「家鄉味」。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

影片從溪湖糖廠百年五分車開始介紹、到20公頃中央綠地公園、保安宮、楊炭紀念圖書館，成功夜市、在到上百家溪湖特色店家，用敘述故事的拍攝手法，搭配溫暖旁白，成功吸引民眾目光。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

何炳樺說，影片推出後很多里民打給他，說他們在外打拼的兒女，看到影片都說想趕快回家。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

溪湖城鎮之心 / 大竹里

再過一個月就要迎來農曆春節連假，各式走春行程紛紛出爐，觀光業者也祭出優惠想吸引遊客，而彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺，為了吸引遊客到溪湖遊玩，自掏腰包拍攝屬於大竹里的形象廣告，質感爆棚的影片一推出，就得到村里熱烈迴響，還有里民說，這不只吸到遊客，這讓南北飄的在地人，也都想趕快回家了。

何炳樺為了推廣在地里內美食文化，以及豐富的旅遊景點，籌備3個多月，從腳本撰寫，拍攝到後期剪輯，從溪湖糖廠百年五分車開始介紹、到20公頃中央綠地公園、保安宮、楊炭紀念圖書館，成功夜市、在到上百家溪湖特色店家，用敘述故事的拍攝手法，搭配溫暖旁白，成功吸引民眾目光。

何炳樺表示，溪湖糖廠就在大竹里，他感念每每遊客到溪湖只知道糖廠，羊肉，但西湖其實還有很多好玩的地方，才讓他起心動念，想拍攝宣傳影片，一開始詢價隨便都要10幾萬，但經費有限，後來他的老同學得知他想行銷村里，介紹他哥哥的攝影團隊，前後拍攝2個多月，還出動空拍機等專業機器，才收他5萬塊，讓他相當感動。

何炳樺說，影片推出後很多里民打給他，說他們在外打拼的兒女，看到影片都說想趕快回家，不知道自己家鄉變得如此美麗，何炳樺說，溪湖大竹建設讓民眾有感，縣長王惠美是他最堅強的後盾，政府積極推動建設，推廣的部分就交由他來做。

何炳樺說，從大竹里開始，未來希望能拍攝更多影片，介紹溪湖、彰化之美，歡迎全國鄉親有空的時候，趁著周末假期，到彰化享文化、嘗美食，感受彰化特有的「家鄉味」。

(中時 )