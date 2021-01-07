朋友自陸返台揪吃消夜，稱沒帶手機查不到，讓網友看了嚇歪。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

隔離期間想亂跑？一名網友分享，朋友剛從大陸返台，半夜睡不著想揪他吃消夜，但他突然想起他應該還在隔離期才對，提醒對方後，竟得到「只要不帶手機就查不到」的回應，讓原PO嚇歪，也引發網友熱議，太自私！直接檢舉、報警抓他了。

一名網友今在「爆料公社(官方粉專專屬)」上發文分享，一位朋友剛從大陸回來，想約他出來見面，他差點就答應了，但卻突然想到對方這時間應該還在隔離才對。

從兩人的對話截圖中可見，朋友在半夜傳訊息表示睡不著、想約吃消夜，原PO想起對方應該還在隔離期才對，便說「你不能外出」，未料對方卻說「我可以，只要不帶手機就查不到」，讓原PO嚇歪直呼「不要，好可怕。」

貼文引發網友熱議，「很簡單！提供給當地衛生局，請他們處理」、「就是有這種自私自利的人，檢舉」、「這種朋友不要也罷」、「不管政府查不查的到，身為有良心的人都該好好完成14天的居家隔離，不要最後自己病了還害到無辜的人。己所不欲，勿施於人」、「就約他出來吃啊，然後報警抓他」、「 大義滅親」、「太恐怖了」。

我國目前追蹤管理居家隔離者與居家檢疫者的方法，除透過手機接收的基地台訊號，來辨別監控對象的位置外，地方政府的衛生單位人員每日也會透過電話關懷居家隔離者2次；居檢者則由村里幹事或里長，每日打電話進行健康關懷1至2次。

(中時新聞網)