為忠實翻拍名列世界50大小說的〈德語課〉，德國影壇一口氣找來當紅童星李維艾森布萊特（Levi Eisenblatter）和小鮮肉男星湯姆格羅瑙（Tom Gronau），在新片《偷畫男孩》（The German Lesson）聯合飾演童年和少年時期的偷畫本尊「西吉」，偷畫義行兩代交棒，精彩演出廣獲觀眾讚賞。驚人的是兩人片中犧牲頗大，不僅被關在感化院罰寫作文的小鮮肉湯姆格羅瑙全裸演出、還主動要求「驗菊」證明清白；童星李維艾森布萊特更遭到警察父親（影帝烏里諾森Ulrich Noethen 飾）狠心體罰，一場稚嫩小手被置入滾燙油鍋的戲，觀影人們無不驚叫！該片是德國小鮮肉湯姆格羅瑙的第二部電影，卻是已演過6部電影的童星李維艾森布萊特邁向國際之作。兩人片中的感人演出，除讓觀眾虐心不捨，更助該片衝向國際，一舉勇奪荷蘭海邊電影節最佳影片等多項大獎。《偷畫男孩》將於下周1月15日在上映。

《偷畫男孩》改編自德國知名作家齊格飛藍茨（Siegfried Lenz）轟動全球的小說〈德語課〉，並由《王冠》導演克利斯蒂安施沃喬夫（Christian Schwochow）親自編導，內容大膽挑戰德國人向來引以為傲的「克盡職守」，演員的表現更被形容為「強大的演出」。其中德國小鮮肉湯姆格羅瑙、被關在感化院囚室的開場演出，除回顧納粹時期風聲鶴唳的「禁畫令」事件，而他被罰寫的「善盡職責的快樂」作文，更讓人們看清「克盡職責」的真諦。驚人的是，湯姆格羅瑙片中除多場全裸戲外，還主動要求「驗菊」證明清白，他揮之不去的成長陰霾演出令人揪心，獲國際媒體〈銀幕〉大力推崇「精彩亮眼」。

《偷畫男孩》劇情描述少年「西吉」（湯姆格羅瑙飾）被關在感化院囚房中罰寫作文，題目是〈善盡職責的快樂〉，瞬間思緒倒流至二戰期間：年幼的他（李維艾森布萊特飾）被警察父親顏斯命令去監視畫家麥克斯一舉一動，並舉報且毀滅所有畫作，以貫徹納粹「禁畫令」。他因不願成為納粹幫兇，於是暗地開始偷藏畫作，未料行跡遭警察父親發現，一場不讓他出門、還將他幼嫩的手掌放進滾燙的油鍋中，畫面慘不忍睹，令觀者不忍卒睹。李維艾森布萊特片中演出這位違抗禁令的少年令人欽服，精彩勇敢的表現，被形容為「演出強大」，連獲德國奧斯卡、巴伐利亞、羅爾巴赫等電影大獎肯定。

(中時 )