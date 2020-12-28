新北市立三重高中於12月25日舉辦「科學實創人才培育計畫」活動，融入時下最新穎的實境解謎設計，為學生帶來前所未有的學習體驗。三重高中實境解謎團隊運用聖誕節慶的意象，結合學校的吉祥物「松鼠」，營造學生組隊闖關解謎，救出吉祥物松鼠MoMo的實境。活動最後，每個闖關隊伍都順利找到吉祥物松鼠MoMo，同時也上台分享闖關心得，各個關主老師更是給予學生回饋，期望這個活動不只是遊戲，更是學習的一環。

三重高中科學實創人才培育計畫得到新北市政府首創的「新北創新教育加速器計畫」進階級的補助，募集了校內各專業領域的教師，共同組成科學實創人培育團隊，團隊設計關卡時，納入新課綱「探究與實作」課程內容，讓學生能活用所學。此外，更有關卡在設計時，結合[email protected]，讓學生將天天都在接觸的科技產品，化身為辦案關鍵工具。

關卡設計老師趙振良老師表示：「為了設計這次的實境解謎活動，團隊成員參加他校辦理的研習，更實際體驗了坊間業者所設計的實境解謎活動，過程中所學到的都有效應用在關卡設計上，讓學生能得到平日沒能接觸到的探索經驗。」

闖關學生林昱丞表示：「透過指紋、腳印辦案，甚至透過摩斯密碼找出誰是可能的犯人，這個經驗真的很特別。」學生曾宜麒認為，闖關過程中能將「探究與實作」課堂所學應用上，真的覺得很興奮，也覺得很有意義。

三重高中校長莫恒中更是親力親為，親自擔任最後一關的關主，也就是闖關同學要尋找的MoMo，校長莫恒中表示：「108課綱強調素養教學，在這次的密室逃脫設計中，不同領域的教師合作設計符合生活情境的問題，引導學生將課本所學用以解決實境難題，是一個很成功的跨域課程」。

(中時 )