實踐大學設計學院攜手博楓科技，聯手打造「實踐 T ● 0 元創業」培育計畫，今(30)舉行啟動茶會，學生展示燙畫製作技術來設計T恤圖案，還有親手製作的成品。(陳信翰攝)

實踐大學設計學院攜手博楓科技，聯手打造「實踐 T ● 0 元創業」培育計畫，今(30)舉行啟動茶會，學生展示燙畫製作技術來設計T恤圖案，還有親手製作的成品。(陳信翰攝)

實踐大學設計學院攜手博楓科技，聯手打造「實踐 T ● 0 元創業」培育計畫，今(30)舉行啟動茶會，學生展示燙畫製作技術來設計T恤圖案。(陳信翰攝)

實踐大學設計學院攜手博楓科技，聯手打造「實踐 T ● 0 元創業」培育計畫，今(30)舉行啟動茶會。會中邀請財團法人台灣設計研究院、中華民國紡織業拓展會、美國國際棉花協會、毛衣公會秘書長、聚陽人文發展教育基金會、國際時尚藝術文化協會、富順纖維府份有限公司等產、官代表出席，為活動揭開序幕。

「實踐 T ● 0 元創業」培育計畫的舉辦宗旨，在於透過企業串連規劃具實務性培育課程，從校園開始育才，也期待學生運用自己的設計專業，從學生時期開始學習創業家精神，透過不斷的「做中學」種下夢種子。

實踐大學服裝設計系教授許鳳玉表示，希望透過這個計畫，讓學生於求學階段， 就能將自己的無限創意專注發揮於服飾創作，利用此平台展示與銷售作品並於接 單後由博楓科技生產，從而不用擔心創業資金問題。

許鳳玉提到，歡迎更多熱愛創新創業的青年學子與多元的企業一起來共享、共創與共好，發展出新的產業合作模式。

2020年末，引進產業界資源，見長於數位燙畫製作技術的博楓科技，進駐實踐大學H棟1樓，與實踐大學設計學院啟動培育計畫，設計學院工設、媒傳、建築、服裝四系師生一同設計100款圖案T恤進行義賣，以設計力溫暖需要擁抱的人。

(旺報 )