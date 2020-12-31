大陸製毒集團遠赴巴基斯坦設立製毒工廠，利用海運貨櫃，以進口「岩鹽」名義，透過海運走私大量毒品到到台灣販售，警政署保三總隊第二大隊月前獲得情資，果然在在高雄港攔截到185公斤K他命，以及950公斤製毒原料，並逮捕洪姓、謝姓及蘇姓嫌犯，目前已遭橋頭地方法院收押禁見。

「岩鹽」變185公斤K他命，陸毒梟從巴基斯坦走私毒品遭攔截。(警方提供)

經專案小組分析清查自巴基斯坦出口以申報岩鹽名義之2只海運貨櫃嫌疑重大，於12月4日會同關務署高雄關至108號碼頭開櫃查驗，查獲貨櫃內夾藏22大包第三級毒品愷他命，毛重185公斤。

「岩鹽」變185公斤K他命，陸毒梟從巴基斯坦走私毒品遭攔截。(警方提供)

「岩鹽」變185公斤K他命，陸毒梟從巴基斯坦走私毒品遭攔截。(警方提供)

另於12月11日持橋頭地檢署拘票至犯嫌位於高雄仁武區所租賃倉庫，逮捕洪姓嫌犯等5名犯嫌到案，並在倉庫內查獲第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」毛重950公斤，全案偵詢後依違反毒品危害防制條例解送橋頭地檢署，經橋頭地方法院裁定，犯嫌洪、謝、蘇等3人羈押禁見。

專案小組根據情報分析得知，研判另有毒品犯罪集團意圖於泰國境內倉庫分裝毒品，伺機走私來臺，經透過刑事警察局駐泰國警察聯絡官協助聯繫泰國警方，於12月15日晚間進行查緝，在泰國境內倉庫查獲第三級毒品愷他命毛重208公斤及泰籍女性犯嫌1名，並循線於犯嫌住處查獲第一級毒品海洛因毛重228公斤。

據了解，警政署保三總隊第二大隊分析毒品大數據資料庫，研判近期毒品犯罪集團欲利用海運貨櫃，跨境走私毒品來臺。總隊長李漢卿立即指示全力偵辦，本案經報請橋頭地檢署主任檢察官李廷輝、檢察官楊翊妘指揮，與刑事警察局偵查第八大隊、高雄市政府警察局仁武分局、航空警察局高雄分局、財政部關務署高雄關等單位共組專案小組積極偵辦。

警方表示，保三總隊職司邊境進口貨櫃安全檢查，積極查緝走私毒品、槍枝等不法違禁物品，秉持「攔截於海上、阻絕於岸際、查緝於內陸」之原則，及「對外杜絕來源、對內全面查緝」兩大任務方向，結合政府相關部門力量，強化海運貨櫃落地檢查積極溯源查緝。

近年來保三總隊陸續偵破貨櫃走私第二、三級毒品1,500公斤及第四級毒品先驅原料500公斤等重大毒品案，展現具體查緝成果，以達「拔根斷源、阻斷供給」之目標。

(中時新聞網)