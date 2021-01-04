聽到前獨行俠後衛巴雷亞透露，獨行俠傳奇球星諾維茲基當年相當討厭熱火與「三巨頭」詹姆斯、韋德與波許，甚至不允許獨行俠輸給熱火，一整年都為了與熱火的總冠軍賽做足準備，引發熱火老將哈斯蘭回嗆諾維茲基，「他就是狗屎！」

「我不知道這為什麼變成了新聞，」哈斯蘭轉發那段關於巴雷亞說法的新聞且回覆，「我們不需要任何來取笑我們，我們早就恨透那些混蛋了，所以諾維茲基說他不喜歡或討厭什麼，根本就是狗屎，根本不值得被提及。」看來他也很不爽。

畢竟回顧2011年總冠軍賽，熱火原本取得2比1領先，卻被獨行俠連贏3場逆轉封王，靠的就是諾維茲基大發神威，也讓首度組成「三巨頭」的熱火無功而返，儘管隨後兩年都由熱火奪冠，熱火與獨行俠從此結下樑子，到現在仍沒化解。

向來口直心快，且作風剽悍的哈斯蘭，雖然已經高齡40歲，本季卻跟熱火續約1年，正式邁入效力熱火的第18個球季，但他在場上的作用已經不大，大部分時間都在扮演球隊心靈導師角色，如今帶頭嗆聲諾維茲基，也算理所當然作法。

(中時 )