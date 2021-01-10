.@TyreseMaxey went out and had himself a career-high night with 39 points.



The most in a rookie's first start since 1970.



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由於前役爆發塞斯柯瑞新冠檢測呈現陽性，造成七六人10日僅剩8人可以上場，剛好達到聯盟規定上場人數，卻因史考特受傷沒打，七六人只用7人打完整場比賽，最後以103比115不敵金塊也屬正常，小將麥克西轟39分反而嚇到不少人。

塞斯柯瑞前役直到首節打完，才被驗出新冠檢測陽性離場隔離，造成七六人陣中6人觸發健康與安全守則，只能進入7天隔離名單，最後只剩霍華、丹尼格林、麥克西、麥西亞斯、艾塞亞喬、湯尼布雷德利與瑞德可以比賽，場面相當尷尬。

不過去年第21順位被七六人選到的菜鳥後衛麥克西，卻讓所有人為之驚艷，因為他全場投33中18，含三分球投8中3，竟然攻下生涯新高39分，外加7籃板、7助攻，表現完全不像先前場均6.9分的球員，更讓七六人總教練瑞弗斯驚訝。

反觀並未陷入新冠疫情困擾的金塊，乾脆讓16名球員輪流上陣，結果蓋瑞哈里斯拿下全隊最高21分，約基奇也有15分、12助攻與9籃板的準大三元，巴頓與賈瑪莫瑞各有14分，可說贏得相當輕鬆，只能說他們因為新冠疫情反而意外得利。

(中時 )