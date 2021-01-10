馬刺總教練帕波維奇未免也太「老實」了吧！儘管聯盟與馬刺官方都沒公布球隊新冠檢測結果，僅強調1名球員、1名助教與1名工作人員必須接受隔離，沒想到帕波維奇不僅公開隔離的球員與助教名字，甚至還透露出3人應該中鏢訊息。

帕波維奇在10日馬刺與灰狼賽前表示，替補前鋒尤班克斯、首席助教貝琪哈蒙與1名工作人員將因執行防疫規定缺席，他雖沒透露是否感染新冠，卻強調3人必須隔離14天，「如果我沒理解錯誤，應該是這個時間。」等同宣告3人中鏢。

畢竟假如需要隔離14天，很大機率就因感染新冠肺炎，確定中鏢的塞爾提克前鋒塔圖就是需要隔離14天，如果是接觸感染者觸發聯盟健康與安全守則，通常只需隔離7天就好，帕波維奇這種自爆球隊內部中鏢名單作法，也算相當另類。

不過帕波維奇的子弟兵今天相當爭氣，靠著迪羅薩攻下全場最高38分，穆雷也拿22分、14籃板，馬刺仍以125比122延長氣走地主灰狼，就算灰狼迎來明星中鋒唐斯的傷癒復出，他更拿下25分、13籃板，灰狼的拚戰韌性還是輸給馬刺。

(中時 )