德國網球名將祖維瑞夫(Alexander Zverev)前日傳出與教練費瑞爾(David Ferrer)分道揚鑣。費瑞爾表示：「我必須在(2020)年底前做出決定，我們談過之後，我告訴他2021年最好還是拆夥吧。我沒其他的理由，我只是覺得現在的時機不對。」

費瑞爾是曾經排名世界第3的西班牙名將，他2019年退休，去年7月開始與祖維瑞夫合作。雖然嘴上沒說，但外界推測他離開的原因是祖維瑞夫的場外因素，包括近來傳出的家暴疑雲。祖維瑞夫被指毆打前女友莎莉波娃(Olga Sharypova)，儘管莎莉波娃沒提告，仍使祖維瑞夫的名聲嚴重受創。

2021年的祖維瑞夫即將有孩子出世，他的另一個前女友帕提(Brenda Patea)懷孕，由於兩人已經分手，帕提表示不願分享孩子的監護權，讓祖維瑞夫十分頭疼。費瑞爾是第3位拋棄祖維瑞夫的名將，在他之前還有兩位大名鼎鼎的教練：退役球王費雷羅(Juan Carlos Ferrero)、藍道(Ivan Lendl)。

根據費雷羅與藍道的說法，祖維瑞夫的場外態度不佳，他拒絕在飲食與生活作息配合教練指導。費雷羅2018年與祖維瑞夫拆夥，藍道是在2019年，費瑞爾2020年。名將相繼拂袖而去，讓今年才23歲的祖維瑞夫職業生涯出現危機。

(中時新聞網)