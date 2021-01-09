去年3月被開除的天使員工「布巴」哈金(Brian "Bubba" Harkins)在法庭上咬出包括韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)等大投手的姓名，這些人都曾跟他索取某種「黏性物質」，以增加手掌對球的抓握和掌控力。

《洛杉磯時報》報導，哈金是前天使客隊經理，他提供一項類似松焦油的物質，可以增加摩擦力讓投手易於抓球，特別是在天候寒冷時。松焦油同時有助於增加投球的旋轉力，是被禁用的物品。哈金效力天使長達38年，但是去年大聯盟發函給各隊「預告嚴格取締」，哈金立即就被開除。

哈金坦承提供「合法的調和物」給自家與客隊球員，但他主張球隊是知情的，舉出一長串使用者名單，還有溫萊特(Adam Wainwright)、薛爾瑟(Max Scherzer)、克魯伯(Corey Kluber)、赫南德茲(Felix Hernandez)等名將。寇爾2019年1月傳給哈金求助訊息，提到他有「棘手的狀況」，表示在寒冷天氣需要哈金的「秘方」。去年哈金遭開除後，韋藍德傳訊給他表示遺憾，並希望與他通電話。

新科賽揚獎得主包爾(Trevor Bauer)曾在電視節目痛罵太空人作弊，包括他們不尋常的投手效能，並表示7成大聯盟投手有「抹油」習慣。哈金提告天使隊，打算求償400萬美元，主張他的秘方沒有違規，只因為大聯盟不想掀起另一場作弊疑雲，就拿他當替罪羊。

(中時新聞網)