Mavericks’ players quarantined due to health and safety protocols: Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson. https://t.co/jNv76uclth — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

在公牛、塞爾提克、七六人等隊都傳出有球員新冠檢測呈現陽性後，如今獨行俠也有人中鏢！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日爆料，獨行俠出現1名新冠檢測陽性的球員，以及2名密切接觸者，這3人將會開始接受隔離，且續留丹佛。

儘管到底哪位獨行俠球員中鏢並未曝光，查拉尼亞隨後仍把這3名接受隔離的獨行俠球員名字公布，分別是先發小前鋒芬利史密斯、先發得分後衛賈許理查生與替補後衛布朗生，這3名球員已經提前確定無法出席明天獨行俠與魔術之戰。

只是目前NBA新冠疫情似乎越來越擴散，除了公牛、塞爾提克、七六人及獨行俠等隊都有中鏢球員，因為密切接觸而被隔離7天球員也越來越多，七六人災情最為慘重，目前4人缺陣、7人上場存疑，明天能否順利跟金塊比賽還有變數。

就算新冠疫情持續擴散，卻還是有球員不肯遵守防疫規定，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，金塊前鋒麥克波特將因再次違反防疫規定，遭到聯盟處罰無限期停賽，且每天都須接受新冠檢測，只能說波特有夠白目，被停賽也算活該。

(中時 )