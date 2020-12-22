全球車市需求增溫，且伺服器客戶穩定成長，宏致(3605)及乙盛-KY(5243)明年業績看好，乙盛-KY預估，明年業績會比今年好，全年毛利率朝向「2字頭」邁進；宏致則預估，明年營收將突破百億元，今天兩家公司盤中股價同步亮燈漲停。

乙盛-KY為機構件廠，產品終端應用涵蓋：車用、網通伺服器及消費性產品，由於乙盛-KY為Tesla大件供應商，受惠Tesla銷售量成長，今年前3季車用產品佔乙盛-KY營收比重達32%，車用產品也成為乙盛-KY業績成長重要動能。

目前乙盛-KY車用產品包括：引擎室結構件、電池機構零組件、車架零組件、煞車防塵蓋等車身零組件，以及車內部分的座椅、音響及車內塑膠件等，電動車零組件模組化趨勢，有助於乙盛-KY爭取更多大型零組件及模組產品。

受到新冠肺炎疫情影響，乙盛-KY今年前3季稅後盈餘為3.41億元，年減14.75%，每股盈餘為2.02元，累計前11月合併營收為87.54億元，年減5.1%。

在汽車佔比拉升，以及伺服器單價優於平均水準下，乙盛-KY預估，明年業績會比今年好，全年毛利率朝「2字頭」邁進。

宏致自10年前開始啟動轉型，鎖定「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」佈局，並陸續併購公司強化產品線，朝提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，經過長時間耕耘，可望自明年重返榮耀。

除強化產品線，宏致過去5年也投資超過10億元進行產線自動化，目前自動化比例達60%，公司也將龍翰及廣迎的廠區與宏致廠區做整併，隨著廠區整併調整結束，可望大幅降低公司生產成本。

宏致今年前3季稅後盈餘為2.27億元，年減6.58%，每股盈餘為1.86元；累計前11月合併營收為73.49億元，年成長10.85%。

袁万丁表示，明年起業績可望重回成長軌道，全年營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，明年毛利率及獲利也會遠優於今年，法人預估，宏致明年每股盈餘可望上看4元，挑戰10年新高。

(時報資訊)