聯準會(Fed)上周五以全美33家大銀行全通過第二輪壓力測試為由，解除美國銀行業買回自家股票限制後，立即有銀行宣布買回計劃來回饋股東，刺激美國銀行業股價周一大漲。

受Fed鬆綁限制和銀行業陸續宣布買回計劃等激勵，銀行股周一走高。SPDR標普銀行股ETF每單位上漲0.8％收40.86美元。摩根大通和美國銀行等股價更各自大漲近4％。

雖然Fed批准銀行業明年首季開始可買回自家股票，但規定銀行配息與買回的總金額，根據其宣布的時間點計算，限制在不得超過前四個季度的平均獲利。

由於銀行業年初因壞帳準備金而影響獲利，外界預期銀行業要回饋股東的行動，在明年上半年將不會太積極。

RBC資本市場總經理卡西迪(Gerard Cassidy)卻認為，雖然銀行業今年首季業績不好，但後來獲利不斷好轉，若就平均四個季度獲利來計算，銀行業明年首季能買回的規模也不會太少。

摩根大通已宣布準備明年將合計買回300億美股票，摩根士丹利也計劃買回最高100億美元股票。

美國新冠肺炎確診人數不斷攀升和不少地區持續封鎖，讓經濟復甦前景不明朗，因此只有少數銀行預期Fed會提前鬆綁限制。但大型銀行經過壓力測試後證明，就算經濟情況比專家預期惡劣，其仍有能力去應付。

對銀行業來說，Fed鬆綁決定帶給他們最需要的好消息。雖然許多產業的企業股價早已從3月谷底回升甚至大漲創新高，但銀行股價表現卻遠遠落後，因為投資人擔心低利環境影響銀行獲利，和疫情衝擊令其壞帳增加。

專家預期銀行業在明年首季，開始買回自家股票後將有利其股價上漲。卡西迪估計銀行業明年買回的總規模，最高可能相當於銀行業整體市值的一成。

(工商 )