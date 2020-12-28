統一企業協理曾繁斌、統一速達經理曾祥之、統一超商祕書經理施淑枝，因在2017年7月統一超商和統一企業召開記者會宣布將賣掉上海星巴克股權並買入台灣星巴克股權的重大消息之前，買股套利，涉嫌內線交易。台北地檢署今依違反《證交法》起訴3人。

檢調調查，統一2017年7月舉辦記者會宣布，將進行上海統一星巴克及統一星巴克股權交易案，統一及統一超商將出售20％及30％上海統一星巴克股權給美國星巴克，並向美國星巴克購回台灣統一星巴克20％及30％股權，合計獲利334億元。

但在統一發布重訊前的1個月，統一企業協理曾繁斌、統一速達經理曾祥之、統一超商祕書經理施淑枝3人涉嫌提前進場買股套利，其中曾繁斌買9張統一企業股票，僅賺8萬多元，另曾祥之、施淑枝則買統一超商股票，但2人未賣股。

檢方調查時，3人認罪，繳回犯罪所得，今起訴3人。

(中時 )