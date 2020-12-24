法國外貿部長里斯特（Franck Riester）對媒體表示，在《中歐全面投資協定》談判問題上，如果沒有獲得中國大陸關於廢除強迫勞動的足夠承諾，巴黎不會支持歐盟談判達成的協議。

《法國國際廣播》引述里斯特接受《世界報》專訪指出，如果北京不批准國際勞工組織（ILO）有關禁止強迫勞動的公約，法國拒絕支持歐盟和中國目前正在談判的投資協定。

他在談及歐盟與中國的投資協議談判時表示，貿易協定是「推進社會問題的槓桿」，這一協議將是法國與中國重新平衡投資關係的重要一步。首先，它讓法國企業和投資者更好地進入中國市場，開放某些行業，如IT、電信和運輸。這也保證了面對他們的競爭規則更加公平、公正。

他說，在批准國際勞工組織的基本公約，特別是關於廢除強迫勞動的公約方面尚未獲得足夠的承諾。許多國家贊同法國的立場，如比利時、盧森堡和荷蘭，德國對這些問題非常重視。如果北京不承諾廢除強迫勞動，歐洲國家就無法促進在中國的投資。法國已經向歐洲貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表明了這一點。

里斯特表示，歐盟必須同時在所有方面取得進展：投資、貿易、開放公共採購、可持續發展，當然還有人權。法國非常關注香港的情況，內蒙古的情況，或者新疆維吾爾族的情況。法國有一條紅線：批准勞工組織的基本公約。

他還強調，歐盟自身能夠與其夥伴談判達成協議，不需要徵求其他國家，當然也不需要美國同意。這項協議從2013年開始談判，儘管最近幾周談判加速，尤其是中方的談判，但距離實施還有很長的路要走。如果與中國達成政治協議，那麼就必須將其轉化為法律文本，然後開始批准程序。

(中時新聞網)