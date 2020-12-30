歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），預計將於30日晚間與中國國家主席習近平舉行視訊會談，計畫完成中歐投資協定談判。

外媒報導，會談將在歐洲中部時間下午1時，即台灣時間30日晚上8時舉行，歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（Angela Merkel）也會參與。

綜合外媒28日晚間報導，兩位歐盟外交人士透露，27個歐盟成員國都已同意與中國達成協議，歐盟官員表示，中歐投資協定有望於30日達成共識。

中國外交部發言人汪文斌於29日對此表示，中歐投資協議談判是當前中歐經貿關係最重要議程。在雙方共同努力下，近期談判不斷取得重大進展，前景可期可待。期待為中歐經貿合作提供堅實的制度性框架保障，為雙方企業和人民帶來實實在在的好處。

路透日前報道，協議指出中國將向歐盟公司開放建築、廣告、航空運輸、海事服務、電訊以及雲計算市場。

而有關保護歐盟在中國投資的談判則有可能會在2021年繼續進行。歐盟持續推動歐洲在電信、金融和混合能源汽車領域，可廣泛進入中國市場。

(工商 )