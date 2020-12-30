新華社12月30日報導，中國國家主席習近平30日晚在北京同德國總理梅克爾、法國總統馬克洪、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視頻會晤。中歐領導人共同宣布如期完成中歐投資協定談判。

習近平強調，中國致力於構建新發展格局，將為歐洲和世界提供更多市場機遇、創造更大合作空間。希望歐方堅持自由貿易和多邊主義，為中國投資者提供開放、公平、非歧視的營商環境。

習近平指出，2021年即將到來，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該展現擔當，積極作為，做世界和平進步的合作建設者。雙方應該加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧，攜手育新機、開新局：一是協調抗疫行動。二是共促經濟復甦。三是對接發展戰略。四是加快綠色發展。五是推動多邊合作。

歐方領導人表示，今天會晤，共同宣布結束歐中投資協定談判，這對歐中關係發展具有重要里程碑意義，也將有利於推動世界經濟復甦增長。再次向世界表明，儘管歐中在有些問題上存在分歧，但雙方都有政治意願在相互尊重的基礎上加強對話，深化合作，實現互利共贏。

歐中投資協定是高水準的，歐方讚賞中方進一步擴大開放，積極促進貿易自由化、投資便利化。歐中都支持多邊主義，一個強有力的歐中關係有益於解決當今世介面臨的全球性挑戰。

歐方讚賞中方就應對氣候變化以及幫助非洲抗擊疫情等方面採取的重大舉措，希望就全球抗疫、氣候變化、生物多樣性保護、可持續發展、世貿組織改革等問題繼續同中方密切協調合作。

(中時 )