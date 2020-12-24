國際油價24日在假期前的清淡交易中走跌，但美國原油庫存減少下，油市需求被看好，加以英國與歐盟達成貿易協議在望，支撐投資人的風險胃口，油價仍能挺住在每桶50美元之上。周四倫敦布蘭特期油跌0.8％，來到每桶50.80美元；紐約西德州中級原油期貨跌0.75％，來到每桶47.76美元，兩大合約周三的漲幅皆超過2％。

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