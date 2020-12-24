美國原油庫存減少 布蘭特期油守住50美元 22:252020/12/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價24日在假期前的清淡交易中走跌，但美國原油庫存減少下，油市需求被看好，加以英國與歐盟達成貿易協議在望，支撐投資人的風險胃口，油價仍能挺住在每桶50美元之上。周四倫敦布蘭特期油跌0.8％，來到每桶50.80美元；紐約西德州中級原油期貨跌0.75％，來到每桶47.76美元，兩大合約周三的漲幅皆超過2％。 KD滿血回歸 爆扣狂虐老東家 《國際油價》刺激法案通過 原油期貨漲逾2％ (工商 ) #每桶 #美國原油庫存 #布蘭特期油 #國際油價 #油市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠東新、新纖、冠星明年加碼布局越南 04:102020/12/24 證券．權證 孟晚舟擬申請放寬保釋條件 加拿大檢方反對 09:512020/12/24 國際 《商情》庫存下降 激勵LME期銅走升 10:002020/12/24 財經 楊安澤參選紐約市長 委員會證實交出文件 08:372020/12/24 國際 有疑慮 萊豬表決戰綠委林淑芬棄權 臉書預告：若被處分坦然接受 11:232020/12/24 政治 下周第5漲！時隔9個半月 95無鉛再重見「25元」 17:332020/12/24 財經 臺灣川粉憂拜登賣臺 美智庫分析免煩惱 20:212020/12/24 國際 「台灣之子」楊安澤 遞件參選紐約市長 22:142020/12/24 國際 強迫勞動問題若無進展 法將不支持中歐投資協定 21:172020/12/24 兩岸 《好好拍電影》揭大導許鞍華糊塗少女心 吃菠蘿油就開心不已 16:552020/12/24 娛樂 《商情》美元走軟 支撐紐約期金反彈 10:002020/12/24 財經 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 反老美禁令？ 歐盟17國推5兆半導體計畫 驚爆供貨謀算 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 明年又是牛市！ 科技股帶頭衝 專家曝這2檔別抱了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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