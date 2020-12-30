《國際金融》比特幣報28,599.99美元 再登歷史新高 16:482020/12/30 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在大型投資者追捧下，周三比特幣站上28,599.99美元，再創歷史新高，今年來漲幅已超過295%。 這個全球最受歡迎的加密貨幣最新報價上漲3.7%，為28,375美元。 自12月16日首次突破20,000美元大關以來，比特幣已經又飆升了近五成。 美國大型投資者對比特幣的需求持續升高，尤其是其對抗通膨的性質與快速獲利的潛力，以及可望成為一種主流支付方式的預期，使比特幣近來成為主流金融市場的新寵兒。 《盤後解析》封關行情提前引爆 台積偕台股再寫收盤新高 《商情》原油上漲 拉抬馬來西亞棕櫚油走高 (時報資訊) #全球 #比特幣 #主流 #國際金融 #再登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資深媒體人：陳國祥》東風漸起 國際權力洗牌 19:002020/12/30 名家 逆轉勝！金融三業前11月賺逾6,463億元 再創史上新高 16:392020/12/30 財經 23年半首見 台幣盤中衝破28.1 央行大力調節收28.51元 04:102020/12/30 產業特刊 《金融》2021全球投資布局 北富銀唱議「銀邊策略」 15:572020/12/30 財經 油價續揚、石化豐收 台塑化股價攀高 17:092020/12/30 財經 瑪格羅比搶銀行 情獻帥氣鮮肉與他《末路狂奔》 16:222020/12/30 娛樂 沃旭引進大咖 投資彰化風場 04:102020/12/30 財經要聞 人幣N字走勢 2021有望見6.3 04:102020/12/30 焦點新聞 《集中市場》台股越冷越開花 三大法人買超317.38億元 15:232020/12/30 財經 迎接2021逾9成私募持股過節 8成看漲元月A股 16:382020/12/30 兩岸 《國際金融》看好美紓困前景 美元大跌 12:332020/12/30 財經 財經熱門新聞 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 中歐簽投資協定 老美慘輸？ 27國只有1國想起拜登 - 財經 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 航運股爆出恐怖巨量該下船？謝金河1句洩玄機 - 財經 散戶衝 航運股爆天量 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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