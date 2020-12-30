在大型投資者追捧下，周三比特幣站上28,599.99美元，再創歷史新高，今年來漲幅已超過295%。

這個全球最受歡迎的加密貨幣最新報價上漲3.7%，為28,375美元。

自12月16日首次突破20,000美元大關以來，比特幣已經又飆升了近五成。

美國大型投資者對比特幣的需求持續升高，尤其是其對抗通膨的性質與快速獲利的潛力，以及可望成為一種主流支付方式的預期，使比特幣近來成為主流金融市場的新寵兒。

(時報資訊)