大陸瓶裝水製造商「農夫山泉」創辦人兼董事長鍾睒睒在股價水漲船高之下，一舉超越原本的大陸首富、阿里巴巴集團創辦人馬雲，躍升亞洲新富豪，5日盤中一度大漲超過7%，再創股價新高，總市值達7300億港元，鍾睒睒身價來到913億美元，超越美國股神巴菲特，躋進全球富豪排行榜第 6 名，這與鍾睒睒持股相當集中有很大關係。

富比士即時富豪榜資訊去年12月30日顯示，鍾睒睒身價當時超過795億美元，不僅拉開與馬雲的身價，更超越印度信實工業集團董事長穆克什‧安巴尼，成為亞洲新首富，當時為全球富豪第11名。

農夫山泉去年9月初在港股上市，該公司股價不斷上揚，鍾睒睒身價暴漲至640億的鍾睒睒，一舉越過馬雲、騰訊集團創辦人馬化騰，在去年11月富比士全球實時富豪榜成為新一任大陸首富，當時名列全球第17。至於前大陸首富馬雲，則是在其實際掌控的螞蟻集團於A+H股IPO案被北京當局於上市前2天叫停後，至今仍未現身。

與科技公司不同，農夫山泉的股權結構相當集中，鐘睒睒透過旗下公司持股84.41%，其他股東持股15.59%，代表鐘睒睒財富淨值與農夫山泉的股價關聯相當大。

鍾睒睒在 2020 年的身價漲幅也創下全球第3，僅次於亞馬遜創辦人與執行長貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克。花旗日前發布研究報告指出，農夫山泉穩坐包裝水市場壟斷地位，擁有足夠的現金流，讓股價水漲船高，也成為靠賣水就拚過巴菲特身價的第一人。

(中時新聞網)