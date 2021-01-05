克利夫蘭聯準銀行（Fed）總裁梅斯特（Loretta Mester）周一表示，如果大多數美國人都接種新冠肺炎疫苗，那麼美國經濟可能在今年晚些時候快速成長，但即使如此，這樣的成長力道也不太可能足以讓聯準會收回其支持性的措施。

梅斯特表示，疫情升高將導致更多自願性與強制性的限制措施，短期內美國經濟可能會陷入困境。儘管「中期」前景較為樂觀，疫苗可能讓人們在從事某些活動時比較有安全感，但梅斯特預期美國經濟距離聯準會的通膨與全面就業目標仍將遙遠。

梅斯特在聯合社會科學協會（Allied Social Science Associations）年會上表示，貨幣政策需要在相當長的時間內保持高度寬鬆，「因為實現我們的貨幣政策目標是一段旅程，無法一蹴可幾」。

此外，這位美國央行決策官員表示，美國的復甦可能仍不平均，部分產業的復甦步伐較其他產業快，她並表示，通膨不太可能迅速升破聯準會設定的2%目標。

梅斯特表示，聯準會決策官員將致力於動用我們的政策工具以實現我們的目標，進而支持廣泛且持續的復甦。

(時報資訊)