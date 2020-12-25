勞動基金炒股案持續延燒至多家投信，引起投信業動盪不安，市場也擔心進而影響台股。投信投顧公會理事長張錫25日表示，勞動基金炒股案是少數經理人違背誠信的個人行為，多數基金代操業者都是透過學者專家組成的評選團選出來積極幫勞工爭取收益，績效也都明顯勝過大盤，不應因少數人否定多數投信業者的努力；另外，代操基金業者所選券商也是由勞退基金提供，業者從中選擇有較豐富研究資源的券商下單，手續費比照一般法人的千分之四，多數投信業者都依法辦理。

張錫25日首度發聲為投信投顧業者喊冤，並針對近日沸沸揚揚的勞動基金炒股案提出五大建言，除了對違反誠信與法規的少數業者感到遺憾，但仍肯定多數謹守自律規範的業者，並強調未來確定不法經理人所操作的部位，勞退基金將以收回股票部位再委託其他投信管理的方式因應，以免造成股票市場賣壓與波動。

針對延燒至今的勞動基金炒股案市場諸多疑慮，張錫特別提出五大建言。

一、少數涉案的經理人違反誠信原則令人感到遺憾，但多數業者表現仍須受到肯定。以各家代操基金績效來看，多數都勝過大盤許多，不但幫勞工爭取收益也為未來再爭取代操部位努力。傳出涉案的投信業者多是少數人行為，旗下不論共同或代操基金的績效都不差。

二、勞退基金委外代操是透過專業的學者專家公開評選，評選機制公平公開，不是特定人可以干預。且代操基金業者選擇的券商也是由勞退基金所提供，再從中取挑選研究資源與本身相符的券商下單，下單的費用率和一般壽險等機構法人千分之四的水準一樣；目前代操基金周轉率每年不到100％，通常都在50-60％的水準。

三、投信業者近年來在自律規範上不斷強化，代操基金的操作流程也比照共同基金，甚至更為嚴謹，未來公會擬再強化投信基金內部風險標準，更自律宣導方面更加努力。

四、這次部分少數投信業者經調查後若確定不法，勞退基金考量市場穩定，將會把不法公司的股票部位收回，再委託其他家投信管理，避免透過變現的方式影響市場。

五、投信投顧公會將持續推動勞退自選自提方案，希望未來將主導權回歸到勞工手上，讓勞工多一個管道可以管理自己的資產，也讓各家投信在有機會爭取到勞工代操機會之下加強自身競爭力，造成產業的良性循環。

(工商 )