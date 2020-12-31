全球股市大好，股票基金跟著大獲全勝，統計2020年境外上千檔股債基金，績效前10強清一色為股票基金，且報酬率相當傲人，單年度報酬率從70%至184%不等。保德信投信認為，2021年的投資基調仍為股優於債，歷史經驗顯示，PMI趨勢與股票、債券總報酬走勢呈高度相關，目前處於景氣復甦成長且趨勢確立，在此環境下，股票報酬優於債券的情況將持續，且隨著成熟國家和新興市場的經濟成長差距擴大，配合弱勢美元趨勢，未來將有利於資金回流新興市場。

PGIM JENNISON團隊分析，今年新興市場的成長性主要是由估值所帶動，隨著增長反彈幅度來到一定水準，2021年的新興市場企業獲利成長將成為推動股價揚升關鍵，搭配經濟復甦與較低基期，可預期2021年企業獲利有望來到近10年來最樂觀預估，惟須留意市場的投資風格可能隨之出現轉變，未來資金可望率先回補股價被低估的價值型類股，而非如今年以成長型類股為領漲股。

今年境外上千檔股債基金，從分類來看，由於科技產業自下半年來強勢彈升，相關類股表現大好，資訊科技股票型基金共6檔入榜，其次為2檔美國股票基金，另外，環球股票基金的PGIM JENNISON全球股票機會基金，與替代能源基金的法巴能源轉型股票基金，也憑著團隊選股繳出超額報酬，擠進年度績效前10強之列。

保德信投信指出，多頭環境透過主動式選股，往往能創造超額報酬，且展望2021年全球多頭行情未歇，成熟與新興市場、每個產業各擁投資契機，若能透過全球皆能布局的環球股票基金參與行情，並採由下而上、找出被低估的股票納入投資組合，更能從中發掘具競爭力優勢的標的，進而創造打敗指標的超額報酬。

針對2021年全球展望，PGIM JENNISON團隊指出，從全球主要經濟指標預估來看，低利政策讓市場資金充沛，有助於2021年經濟持續緩步復甦，而景氣、通膨與就業狀況為各央行明年的主要關注焦點，在這些數據尚未同步出現鮮明好轉之前，不至於見到央行改變利率政策方向，意即不用擔心利率調整風險會在短期內發生。

(時報資訊)