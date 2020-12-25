環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)公布最新報告指出，11月人民幣國際支付份額自10月的1.66％上升至2％，自2020年2月以來，時隔9個月再創新高。同時，人民幣國際支付排名上升一位，再次位列全球第五。

路透引述SWIFT報告表示，11月人民幣支付金額相比10月回升19.8％，而同期全球支付價值則略降0.63％。若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣11月維持在第七位，份額為1.26％。

報告數據顯示，主要貨幣的支付價值排名中，11月美元、歐元和英鎊分別以37.63％、37.444％和6.86％的占比位居前三。日圓則以3.44％的份額排第四、而加元、港元和澳元分別以1.76％、1.45％和1.44％的占比位列第六至第八位。

若扣除歐元區內的支付，美元、歐元、日圓和英鎊仍穩居前四名，占比分別為41.93％、38.15％、4.14％和3.84％。第五至第六名分別是加元，占比2.14％、澳元則為1.44％。

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