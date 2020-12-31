中國外匯交易中心（CFETS）31日公告指出，調整CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子權重。新版指數自2021年1月1日起生效。

上海證券報報導，其中，美元的CFETS指數權重由先前的0.2159降至0.1879。此前，美元權重已下調兩次。歐元權重則為第二次上調，由先前的0.1740升至0.1815。

業內人士認為，降低人民幣有效匯率中美元權重，有助於在美元指數貶值週期中，人民幣有效匯率更快修復高估。

根據「CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子調整規則」，自2017年起，外匯交易中心按年評估CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子，並根據情況適時調整籃子的構成或相關貨幣權重。

CFETS人民幣匯率指數的籃子貨幣權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算所得。現版指數採用的是2018年度貿易數據，為進一步增強指數代表性，交易中心採用2019年度貿易數據作為權重進行調整。

公告還表示，保持BIS貨幣籃子和權重不變。由於國際清算銀行（BIS）自2019年4月以來，未調整匯率指數的貨幣籃子及權重，因此交易中心繼續保持BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。

保持SDR貨幣籃子和權重不變。自2016年10月1日人民幣正式加入SDR貨幣籃子以來，SDR貨幣籃子及權重未發生改變，因此交易中心繼續保持SDR貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。

(工商 )