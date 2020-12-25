美律(2439)看好無線藍芽耳機(TWS)前景發展性強，公告將斥資不超過2.8億元，參與興能高(6558)私募國內無擔保可轉換公司債，市場看好此舉將有助於兩家公司透過垂直整合，攜手搶攻TWS商機。

美律為加強TWS布局，增加供應商產業聯繫，朝向垂直畫布局，將斥資不超過2.8億元，參與興能高私募國內無擔保可轉換公司債。

美律看好2021年營運轉佳，尤其看好TWS產品成長空間大，故也一直積極找尋可以合作的策略聯盟，先前與環旭也是如此，美律明年在產品的規畫上，會將TWS導入SiP封裝技術，第一個非蘋陣營的產品會在明年第一季或是第二季上市，這也是美律與環旭合作的最大主因，美律負責組裝TWS、環旭則負責SIP製造，讓美律導入SiP封裝技術的TWS可以在最快的時間內上市。

美律總裁黃朝豊就表示，美律除了立訊和環旭外，在不會影響以前合作夥伴的前提下，美律對任何合作都不會排斥，有可能是供應商、合資、併購等，拚的就是透過結合把市場餅做大。

(時報資訊)