屏東縣長潘孟安以輕鬆方式暢談政績。(林和生攝)

屏東縣長潘孟安上任屆滿6周年，縣府團隊以安居樂業為目標推動縣政，25日透過大富翁桌遊方式，從財政、交通、教育、社福等重大施政，向縣民逐一報告。

潘孟安表示，今年會以大富翁的形式舉辦就職周年記者會，主要是受到新冠肺炎疫情影響，大家心情都太「悶」了，但屏東建設的腳步不能停，在黎明曙光升起前，除持續配合中央相關防疫措施外，縣府還需跳脫傳統思維，替縣民爭取最大的福利。

潘細數，屏縣近幾年減債有成，平均每位縣民負擔債務從6年前3萬2884元降至1萬6985元，但透過計畫型補助向中央爭取經費，打造多座共融公園、規畫全縣全面國小課後照顧到6點，更以舊菸廠、森林圖書館為定點規畫文化廊道，盼打造宜居城市，創造民眾幸福感。

步入執政後半段，是否入閣成了外界討論重點，潘孟安則是四兩撥千斤強調，目前仍積極專注縣政，未來的事還沒規畫，但真的想要好好休息一下。

(中時 )