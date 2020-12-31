台北最HIGH新年城跨年晚會今(31)日登場，30日驚傳有人在PTT、巴哈姆特兩大論壇發文，揚言要血染全台各處跨年舞台，為防範恐怖攻擊的威脅，台北市警局出動500名警力，並由刑大特勤中隊20名幹員與新北市警局警犬隊4隻偵爆犬共組「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查、巡邏工作，要讓維安工作滴水不漏。

恐攻威脅令警政署長陳家欽相當重視，因全台預計有17個縣市舉辦跨年晚會，或元旦升旗典禮等慶祝活動，陳家欽昨通令全國各警察機關強化相關活動場所安全維護工作，共將投入1萬多名警力，並動員維安特勤隊、警犬隊、防爆車、空拍機攔截器等支援。

跨年晚會熱鬧登場前夕，昨日有人在PTT等論壇貼文「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」，揚言將組30多人的血染炸彈去死去死團，兵分北、中、南等處要血刷各跨年舞台，預估將有萬人傷亡。刑事局據報迅速找到游姓、湯姓兩名帳號所有人，但2人都稱帳號遭到盜用，否認發文，北檢複訊後請回兩人，警方持續追查嫌犯身分。

檢警調查，發文的兩個帳號都是從日本兩個不同IP位置登入，研判PO文者另有其人，刑事局已透過駐日聯絡官，協請日方提供相關資料，以進行追緝。

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(中時新聞網)