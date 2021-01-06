菲律賓23歲正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜和友人在飯店開趴狂歡後身亡，身上傷痕累累疑似遭到多人輪流性侵，家屬及警方指出，當晚隔壁房的房客也加入達賽拉一行人的派對，前前後後加總起來將近20名男子，派對上似乎還出現不明粉末，達賽拉更向友人抱怨疑似被下藥。

不幸過世的23歲菲律賓空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）在社群媒體上相當活躍。

菲律賓航空（Philippines Airlines）空姐達賽拉跨年夜和同事到四星級飯店開趴狂歡，隔日卻被發現陳屍房間浴缸，身上還有多處瘀青、割痕，下體有撕裂傷及精液痕跡，警方不排除達賽拉被強暴、甚至是輪流性侵，警方已經以強姦、殺人罪名提告11男，當中包含達賽拉的友人。

不過綜合Rappler、GMA News、馬尼拉公報（Manila Bulletin）、ABS-CBN等菲律賓媒體報導，跨年夜當晚達賽拉實際上和更多人一起狂歡，警方提告的11名男子事實上原本就和達賽拉在同一間房開趴，後續隔壁房的7名男子也加入，前前後後加起來，達賽拉當晚一共和約18名男子一起狂歡，警方至今尚無法確認這7人的身份。

達賽拉的閨密戴娜（Danna Rose Socaoco）引述當晚一起開趴的男友人加利達（Rommel Galida）的說法，指出當晚達賽拉和11名友人入住2209號房，其中一名男友人介紹隔壁2207號房的7名男子一起來玩，「很明顯他認識他們，所以他們所有人之後都玩在一起。」

戴娜說她的男友當晚還有和達賽拉傳訊息聊天，達賽拉說她正在和她的同性戀友人在飯店開趴，她甚至開玩笑說當中有些人比她還要女生。

達賽拉也透露一起開趴的友人告訴她，看到別人帶不明粉末進來，疑似是毒品。菲律賓馬卡蒂市警察局長迪波西塔（Harold Depositar）也表示，跨年夜當晚達賽拉確實有向一名友人透露，懷疑派對上一名男子在她的飲料中下藥，讓她感到不適。

當天參與開趴的友人德古茲曼（Gregorio Angelo Rafael de Guzman）表示，當晚派對上的所有人全都是同性戀，「我的印象是，她喜歡和我們、LGBT的成員一起玩，她和我們在一起時感到很舒服，整晚她看起來都很自在。」

菲律賓23歲正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）的友人德古茲曼（Gregorio Angelo Rafael de Guzman）強調，即便身為同性戀也沒有理由傷害達賽拉。

馬卡蒂市警察局長迪波西塔先前曾表示，「同性戀也是男人，特別是當他們喝醉的時候」，暗指同性性向不能排除他們性侵達賽拉的可能性，不過德古茲曼強調自己從未和女性發生性關係，自己或其他友人也都沒有理由要傷害達賽拉。

達賽拉的母親雪倫（Sharon）深信女兒是被預謀殺害，「他們計畫好的，他們對待我的女兒就像豬一樣，呼籲11名被告中的在逃8嫌趕緊向警方投案。」

雪倫也呼籲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）幫助他們實現正義，即使嫌疑犯可能來自有錢有勢的家族。

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(中時新聞網)