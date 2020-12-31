為因應國內出現英國變種病毒確診病例，顯示疫情升高，屏東縣政府經過一晚上反覆討論，衡量疫情、民眾期待後，深夜決定跨年晚會延期，至於龍磐公園的迎曙光活動也決定停辦。

屏縣府表示，對於很多民眾期待在2020年因疫情而沉悶一年的最後，有一場歡樂的跨年盛會，但在疫情嚴峻之際，因為群聚就可能產生風險，而防疫不能有容許有任何破口，屏東更不能有任何的冒險或閃失，而且考量即使是線上直播，因為屏東場地是開放空間，仍可能引來大批的民眾，還是有群聚的風險。

因此，屏東縣跨年晚會決定延期舉辦，縣長潘孟安表示誠摯的歉意，也承諾在疫情趨緩後，一定會擇期舉辦一場讓縣民都能放鬆的晚會。

至於2020全島第一道曙光在龍磐公園，為免大家期待2021年有新的開始，踴躍參加迎曙光活動，造成群聚，因此，在防疫優先的考量下，也痛苦決定停辦。

潘孟安也強調，由於各鄉鎮市公所辦理的跨年等有群聚風險的活動，因為鄉鎮市公所是自治機關，建議各鄉鎮市長能延期或停辦，期待大家同心防疫，一起守護屏東、守護台灣。

(中時 )