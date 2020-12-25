國內日前爆發航空器群聚感染，導致事隔253天再次出現本土病例。因應攝取敢讓風險升高，中央流行疫情指揮中心今發函醫界，提醒醫師提高警覺，一旦發現發燒、呼吸道症狀、嗅／味覺異常、不明原因腹瀉等疑似症狀，或是認為有採檢必要，就應通報及採檢。

航空器群聚最早確診者為本國女機師（案760），經接觸者調查，再找出紐西蘭機師（案765）、日本機師（案766）。由於案765感染時間較長，推估為群聚的感染源，在居家檢疫3日後，12月7日出關，至11日為止天天與30多歲台灣女子（案771）接觸，女子日前也確診，成為事隔253天再現的本土案例。

有鑑於案771與案765都在可傳染期間於社區內活動，為加強新冠肺炎相關監測，以阻斷社區傳播，中央流行疫情指揮中心請各醫師提高警覺，加強通報及採檢作業。若發現符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，如：發燒、呼吸道症狀、嗅／味覺異常、不明原因腹瀉及醫師高度懷疑之社區肺炎等臨床條件、流行病學條件或檢驗條件者，請依「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」進行疾病通報與採檢。

若病人不符合通報條件的臨床症狀，但醫師認為有檢之必要者，則依「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」，進行疑似個案通報與檢體送驗。

目前國內累計770名確診病例，分別為675例境外移入，56例本土病例(含案771)，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。

(中時 )