屏東縣動物防疫所為管控強化鴨隻禽流感，主動派員前往飼養場採樣監測，31日在鹽埔鄉及高樹鄉各1場肉鴨場檢體確診H5N5亞型高病原性禽流感，即依標準作業程序啟動防疫機制，執行撲殺作業，分別於鹽埔鄉養鴨場撲殺6376隻肉鴨及高樹鄉養鴨場撲殺2688隻肉鴨。

同時督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動2場半徑1公里內周圍養禽場被動監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

屏東縣動物防疫所表示，鴨隻感染高病原性禽流感病毒多無臨床症狀，目前案例多經由採樣監測檢出，屏縣將加強禽流感監測採樣、養禽場訪視及周邊消毒工作，也請業者若發現場內禽隻有異常症狀或死亡情形，除必須主動通報外更需配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例，即時處置，遏止疫情蔓延。

動物防疫所呼籲養禽業者，應加強非開放式型態飼養，避免野留鳥帶毒傳播、落實人員車輛門禁管制與場區清潔消毒等各項生物安全措施，以降低禽流感傳播機會。

(中時 )