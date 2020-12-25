駐英國代表處本月23日一名人員確診新冠肺炎（COVID-19）後，今天再新增一名人員確診。駐英代表處立即要求接觸確診者，不論檢測結果均居家隔離14日。

外交部表示，駐英代表處傳出確診後，為確切掌握情況及降低聖誕及新年假期期間可能的風險，因此安排有直接或間接接觸的24名同仁進行PCR核酸檢測。駐英代表處並於24日獲得檢驗結果，有另一名人員確診，其餘人員均為陰性。

外交部指出，為慎重起見，駐英國代表處立即要求確診人員持續居家隔離，並要求溯及前兩日曾有接觸史的同仁，不論檢測結果均居家隔離14日。

外交部進一步指出，駐英國代表處迅速採取強化作為，包括要求所有同仁自主健康管理、安排館舍徹底消毒，另在聖誕假期至新年期間，暫時取消領務案件申請預約，同時要求非絕對公務需要的同仁居家辦公，以貫徹各項防疫措施，並防杜任何可能擴散。由於英國疫情仍持續蔓延，聖誕與新年連假後如果國人有領務服務需求，建議以電話向駐處預約，以安排送件時間。

(中時 )