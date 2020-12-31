台南市2名居家檢疫者跨年前夕趴趴走，安平區張男今天凌晨跑到KTV與友人歡唱，被臨檢警方查獲；北區郭男上午無故離開檢疫旅館，搭客運北上，被國道警方緊急攔查。台南市衛生局表示，2案已違反居家檢疫不得擅自外出規定，依法移送集中檢疫所強制隔離，並重罰張男新台幣20萬及郭男新台幣30萬元整。

隨著疫情升溫，各縣市跨年活動紛紛改為線上，確保國人安全，但居家檢疫者卻不顧仍在檢疫中落跑。台南市衛生局呼籲，自國外返國市民朋友務必遵守居家檢疫14天規定，切勿心存僥倖違規外出，違反者逕行裁罰絕不寬貸。

衛生局重申，目前國際疫情持續嚴峻，市民配合落實防疫政策不可鬆懈，提醒市民朋友切勿心存僥倖而以身試法，經查獲違反居家檢疫相關規定者將予重罰，並依據傳染病防治法58條，入境旅客應詳實填寫並配合居家檢疫措施，違反居家檢疫規定者，依照情節輕重處10萬至100萬元罰鍰。

(中時 )