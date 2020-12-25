新北市樹林區一位蔡姓女子在騎乘機車途中遺失手機，由於手機內有重要照片和資料，蔡女焦急如焚，樹林分局員警巡邏時正巧碰見女子眼眶泛淚，遂幫忙尋找手機，最終靠一手機APP軟體，成功尋回。

樹林分局山佳派出所警員陳昱豪、葉宗豪巡邏時接獲蔡女報案，她表示在騎乘機車途中手機掉落，說到激動處眼眶泛淚，希望員警能夠協助尋回手機。員警定位發線手機的位置在新北市樹林區東榮街附近，陪同蔡女協尋無果，遂靈機一動將手機APP軟體「尋找我的IPHONE」的功能設定讓手機發生警鈴聲響，循著微弱的聲音尋找，在樹林區東榮街00號前尋獲。

警方尋獲手機當下，蔡女感動落淚，感謝警方的協助，並表示下次騎車再也不敢將手機放在口袋了。樹林警分局也呼籲，如民眾不慎遺失手機切莫慌張，可先利用手機內建定位功能找尋手機，或至就近派出所報案，提供手機IMEI碼數入建檔，透過內政部警政署拾得遺失物公告招領系統查閱，登打相關資料就可查詢招領紀錄。

(中時 )