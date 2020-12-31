因網路揚言放炸彈血洗跨年夜會場，警方不敢大意，31日下午在台中唯一有開放進場的麗寶跨年會場，警方出動警犬，在會場地毯式檢查。（黃國峰攝）

因網路揚言放炸彈血洗跨年夜會場，警方不敢大意，31日下午在台中唯一有開放進場的麗寶跨年會場，警方出動警犬，在會場地毯式檢查。（黃國峰攝）

因新冠肺炎疫情升溫，台中市辦跨年晚會取消觀眾進場，唯一有開放進場的麗寶跨年會場，觀眾得量體溫才能進場。（黃國峰攝）

因新冠肺炎疫情升溫，台中市辦跨年晚會取消觀眾進場，唯一有開放進場的麗寶跨年會場，採實名制掃條碼進場。（黃國峰攝）

因新冠肺炎疫情升溫，台中市辦跨年晚會取消觀眾進場，唯一有開放進場的麗寶跨年會場，晚會開始前，已約有近千名觀眾進場。（黃國峰攝）

「台中麗寶跨年雙演唱會」配合中央公布「跨年等大型集會活動防疫五大原則」推出高規格防疫，演唱會活動現場人數下修至3萬人以下。民眾不畏寒風，晚上6點不到就趕到現場排隊，主辦單位實施實聯制、量體溫、全程佩戴口罩、禁止飲食等措施，配合者才可放行，1個小時已有上千人入場。

麗寶樂園渡假區表示，全力配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，兩日的跨年演唱會活動，所有參加人員皆須使用QR CODE填寫實聯制表單，並堅守防疫五原則，包含「全程戴口罩、禁食及現場不得販售飲食」、「提高公廁清消頻率」、「室內場域採實聯制無站票」、「民眾須隨身帶手機」、「正執行自主健康管理及身體不適者不得參與戶外活動」，全場域防疫滴水不漏，持續打造安心、安全的活動環境。

由於跨年晚會9點才正式登場，不少民眾不畏寒風風塵僕僕趕來，6點不到就到現場排隊等待入場，時間一到，有人趕緊衝到舞台前卡位，準備與歌手近距離面對面。

針對有網民發文稱，將組30多人的「敢死隊」兵分全台，要引爆炸彈，血洗各跨年舞台。台中市警察局警犬隊也派出2隻偵爆犬進行嗅聞，以確保大眾安全；此外，大甲警分局則出動包括義交共225人管制現場交通。

麗寶樂園渡假區指出，連續兩日的晚會分別31日晚間6點開放入場、1月1日傍晚5點開放入場，考量天氣寒冷，請民眾注意自身保暖，也歡迎民眾在線上收看，敬請鎖定2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播；更多活動訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢https：／／www.lihpaoresort.com。

(中時 )