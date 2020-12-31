歸仁分局長洪頂力(右四）率員拜訪國道公路警察局第八公路警察大隊與大隊長長黃得彰(右六）。（歸仁警分局提供／曹婷婷台南傳真）

台19甲線與國道3號關廟交流道匝道路口因道路設計問題，每逢上下班時間或連續假日常有塞車問題，歸仁分局分局長洪頂力有鑑於每逢上下班時間或連續假日常有塞車問題，為解決用路人困擾，主動出擊率隊前往國道公路警察局第八公路警察大隊，拜訪大隊長黃得彰，相互討論改善之道，經雙邊充分討論交通狀況後，針對相關交通疏導措施，達成如下共識：

一、透過高速公路CMS（交通資訊顯示板）告知用路人壅塞路段，提醒用路人改道。

二、建立溝通平台，由雙方勤務指揮中心、轄區派出所、分隊成立群組，達到快速橫向聯繫的管道。

三、遇有壅塞狀況時，除號控外，由雙方共同派員號控指揮疏導，加快塞車路況排除。相關措施經於周末車流量大時試行，發現可有效縮短塞車時間。

歸仁分局長洪頂力與歸仁分局警友辦事處主任薛文祥，為慰勉分局勤務同仁辛勞，除在分局週報會議上頒發慰問品外，並親至國道公路警察局第八公路警察大隊與該大隊善化分隊致贈慰問禮品，表達對公路警察同仁之敬意與謝忱。

洪頂力表示，連續假期國內旅遊大增，接下來的元旦、春節假期，請用路人多加注意警廣與高速公路局1968路況通報、CMS（交通資訊顯示板）及利用手機安裝RoadCam即時路況APP瞭解路況，遇塞車時請用路人體諒配合改道，相關改道資訊亦可至歸仁分局臉書查閱，警方亦將全力維持交通秩序、紓解車潮。

(中時 )