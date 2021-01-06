基隆市六和街昨日凌晨有一顆「落石」橫躺地面，警方接獲消息後前往查看，但該「落石」上有密密麻麻的坑洞，員警仔細觀察才發現竟是如籃球大小的巨型蜂巢，嚇壞在場員警，連忙通知相關單位前來處理，所幸該蜂巢是掉落空窩，已無蜂群盤據，移除後才結束這場驚魂記。

昨日凌晨，基隆市東光路派出所接獲通報，指馬路上有巨型落石橫亙，警員梁筱涵、李昱緯擔心會影響交通而前往察看，果然發現籃球大小的物體，原以為只是普通落石，仔細看才發現是超大蜂巢，立刻找來消防隊支援。

消防員到場後，在周邊沒看到戒護蜜蜂，研判蜂巢是掉落空窩，已無蜂群盤據，並無危害之虞，直接移除後也結束這場驚魂記。

基隆市警局第二分局分局長高德昌提醒用路人，基隆北海岸一帶持續降雨，天雨路滑，行駛於山路或邊坡旁應放慢速度小心駕駛，如途中遇有落石或異物，可撥打110報案專線，警方將及時到場提供協助。

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(中時新聞網)