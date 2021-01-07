「天氣即時預報」粉專發文表示，這一次寒流是由「兩波」冷空氣接力，嚴寒時間長達6天。（圖擷自天氣即時預報）

寒流來襲，氣象局下午對21縣市發布低溫特報。（圖擷自氣象局）

寒流今(7)日來襲，溫度將會越晚越冷，氣象局下午3時33分對21縣市發布低溫特報。今日寒流南下，明(8)日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；今日各地氣溫下降，局部地區已出現10度以下低溫；今晚至明日白天局部地區有機會降至6度以下。另外，「天氣即時預報」粉專也提醒，今起連6天台灣陷入長時間嚴寒，務必做好萬全的禦寒措施。

氣象局指出，除了屏東縣未發布低溫特報，今日下午至明日白天出現橙色燈號(寒冷)的地區新增嘉義市，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。另有4縣市亮黃色燈號(寒冷)，包括台南市、高雄市、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾多加注意。

距離上次跨年寒流，約一周又有超長寒潮來襲。「天氣即時預報」粉專發文表示，這一次寒流是由「兩波」冷空氣接力，而根據氣象局預報，這兩波冷空氣都將達到「寒流」等級，第一波寒流較強，時間約在周四(7日)凌晨~周日(10日)；第2波寒流較弱或強烈冷氣團，約在周一(11日)~周二(12日)報到。

「天氣即時預報」特別提醒，迎來「連續6天以上」的嚴寒，這一波寒流比起跨年那一波要久很多很多，大家務必做好萬全的禦寒措施，也多關心周遭親友的身體狀況，若有餘力，可以再關懷街友或流浪的毛小孩。

(中時新聞網)