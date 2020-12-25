企業界把握認識新創團隊的機會，25日於台大創創中心的Demo Day上，20支優秀新創團隊上台簡報及攤位展示，領域與產業廣及：醫療照護、教育創新、循環經濟、5G、AI、SaaS、社群平台、行銷科技、金融科技與社會企業。台大創創中心表示，這是介接中大型企業與新創團隊的合作平台，能夠串流創新生態圈的總體能量。

台大創創中心在台灣大學轄下，持續建構新創與創新生態圈，同時也提供中大型企業外部創新顧問服務，媒合並推進潛力新創與企業合作，今年初參與『新銳創新聯盟』作為聯盟的共同發起人。新銳資本總經理廖湘如也在今天的企業創新論壇上，介紹月初正式啟動的生態圈投資新模式，結合頂尖大學加速器、積極轉型的大型企業、及專業跨國創投基金，預期帶給企業與新創的價值與助益。

台大創創中心執行長曾正忠表示，期待藉由參與該聯盟，協助輔導的新創團隊強力連結創投資金、創新人才庫等關鍵資源，以有效活絡台灣新創動能，同時加速企業轉型成長。

此次在台大創創中心Demo Day上展示的新創團隊，曾正忠表示，多於輔導期間創造佳績，像是「Home心」推出創新共聘照顧模式，利用機器學習、數據分析技術來「放大」現有照顧服務人力的產值，是唯一與衛福部在照顧服務上合作的新創公司；「水滴信用」團隊，近期獲得台新天使輪投資，水滴發票APP自9月底推出，透過AI技術分析，傳統長條發票也能手機掃描對獎。

(工商 )