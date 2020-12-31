三星電子宣布其電視產品將支援HDR10+ Adaptive，為消費者提供更出色的HDR10+觀賞體驗。HDR10+ Adaptive亦支援Filmmaker Mode，能自動修正畫面以適應明亮的室內空間，讓身處不同居家環境的消費者，皆能藉由HDR10+享受劇院級的電影和節目。HDR10+ Adaptive將隨著三星即將上市的QLED量子電視同步登場，為全球消費者帶來新的體驗。

低亮度的環境是觀賞HDR內容的最佳環境，但消費者的觀賞環境取決於許多因素，包括室內照明、日光變化、是否靠近窗戶等。HDR10+ Adaptive遵循HDR10+ LLC原則，支援動態逐幀優化，能隨著室內照明而自動修正畫面，進一步強化HDR體驗。該功能借助電視中的光線感應器，在不遺漏任何細節或對比度的同時，讓影像內容栩栩如生地躍然於螢幕之中。所有Prime Video HDR內容，都能自動以HDR10+畫質呈現於消費者眼前。

三星QLED量子電視內建的HDR10+ Adaptive功能，亦支援隸屬UHD聯盟的Filmmaker Mode。三星身為該聯盟的一員，將協助與電影製作人、電影公司及消費電子製造商共同開發此影像顯示設定。三星和Amazon Prime Video齊力合作，讓Prime Video的消費者能享受Filmmaker Mode和HDR10+ Adaptive的功能與服務。

Amazon Prime Video數位影片播放與傳遞全球負責人BA Winston在受訪時表示：「我們致力尋找能提升顧客體驗的功能與創新，讓消費者在任何觀賞環境中，皆能透過HDR10+和Filmmaker Mode優化Prime Video的內容，將電影和電視製作團隊欲傳達的意念，原汁原味呈現於消費者眼前。」

三星與環球影業家庭娛樂（Universal Pictures Home Entertainment, UPHE）正積極深化技術合作關係，將業務範疇延伸至更廣泛的HDR10+類別與影片，並藉由線上串流服務於全球發行，為消費者帶來更多HDR10+內容。

三星電子影像顯示事業部執行副總裁Younghun Choi表示：「隨著消費者的居家時間較以往更長，三星致力尋找各種新途徑，為消費者提供能在舒適的居家環境享受豐富的娛樂體驗。我們很興奮能提供強化居家HDR觀賞體驗的智慧解決方案，讓世界各地的消費者都能獲得劇院級的感官享受。」

UPHE數位發行資深副總裁Michael Aaronson表示：「三星展現HDR10+技術開發決心的同時，亦凝聚了產業向心力。我們很榮幸能進一步擴大與三星的合作關係，未來也計畫將更多內容與技術導入先進家庭劇院生態圈，造福全球的電影觀眾。」

Prime Video平台提供的超高畫質UHD影片亦包括HDR10+，因此所有Prime Video消費者，都能在多數三星QLED量子電視上，享受卓越的HDR體驗，且不受光線亮度影響。

(科技)