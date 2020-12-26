美國總統川普即將於下個月20日卸任，多家美媒也開始對川普任期內打成績。據《今日美國》報與薩福克大學（Suffolk University）民調指出，川普離職前夕，美國早已比他入主白宮時更加分裂，且50%美國人預測，川普會被歷史評價為「失敗」總統。

這份調查是在16日至20日，針對1千位註冊選民所做的調查。民調指出，這份民調詢問選民「歷史將會如何評價川普任期」，16%受訪者認為他會被評為偉大總統之一、13%認為是一位好總統、16%為表現平平，但50%認定將會評為「失敗」總統，另有5%並未決定。

民調也指出川普的支持率比前任歐巴馬在4年卸任更低，而過半美國人民認為歷史將以正向評價對待歐巴馬，其中包括了18%選民認為他是「偉大」總統，32%認為是好總統；相較於川普的半數，僅有23%選民認為歐巴馬是失敗總統。

不過，若共和黨於2024年再次推出川普競選，71%的共和黨人仍願意支持他、16%表示要再考慮，只有10%否定。不過共和黨人也不確定川普在4年後是否會再次競選，有48%認為他會再次接受提名，35%認為不會。

另外，民調進行時，距離離開白宮剩下不到幾周的川普，不僅特赦了前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn），更特赦了之前的「通烏門」要角、政治同盟、自己的老親家，以及涉嫌射殺伊拉克平民的「黑水」公司前僱員，引起抨擊。美國人民壓倒性地認為川普若對自己特赦，將是濫用總統職權。

報導指出，一名投給拜登的受訪者表示，現為退休律師的他，過去4年見到了川普總統缺乏憐憫與同理心，甚至除了自身利益、家族利益以及盟友利益之外，他什麼都缺，「或許他會是史上最糟糕的總統，在我一生中，不確定是否還見過比他更糟糕的」。

(中時新聞網)