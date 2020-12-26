立法院副院長蔡其昌（右二）協助發送民生用品，寒冬送暖弱勢族群。（王文吉攝）

施比受更有福！歲末寒冬之際，立法院副院長蔡其昌攜手慈善團體募集愛心物資，26日上午於清水服務處、下午於大甲服務處辦理「溫馨關懷寒冬送暖」活動，志工協助發送上千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭，給予社會弱勢族群寒冬送暖。

蔡其昌表示，這是服務團隊連續第10年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與天一圓德基金會共同舉辦提供愛心物資發送給地方邊緣戶，讓大家都能夠歡喜迎接新年到來。

「施比受更有福，能夠給予就是世界上最幸福的事。」蔡其昌說，今天的活動看到市議員王立任、楊典忠到清水服務處，市議員施志昌也到大甲服務處協助發送，只要我們能力允許，將會年年持續辦理，照顧更多社會弱勢。

天一圓德基金會表示，基金會在全台提供寒冬送暖、急難救助、無棺入葬等社會服務，感謝各界善心人士提供愛心；「一件事持續地做便會使人感動」，與蔡其昌副院長合作發送白米、麵條、油品等關懷物資已邁入第10個年頭，基金會將會持續把愛分享給需要的人。

(中時 )