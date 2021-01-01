台南市政府衛生局於萊豬叩關首日，至台南市多家攤販、餐廳稽查。（衛生局提供／李宜杰台南傳真）

因應萊豬擴大進口，台南市「東菜市」的豬肉攤販紛紛貼上國產豬標章，讓民眾安心選購。（李宜杰攝）

萊豬元旦起叩關，南市府衛生局長許以霖今日（1）帶領62名稽查人員，針對台南傳統市場、大賣場及餐飲等食品業者，查核豬原料之原產地標示。截至今日下午5時止，共稽查262家次、豬肉產品238件，結果皆符合規定。

許以霖指出，衛生局去年起積極輔導業者標示豬原料原產地，今年起新規定已正式上路，該局也納入稽查重點。業者若未依規定標示，將依違反《食品安全衛生管理法》第22、25條規定，按同法第47條規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，則依違反《食安法》第28條第1項規定，按同法第45條規定處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲食品業者，勿購買來源不明之產品，並留意產品之標示是否符合規定，並保留交易憑證及其相關文件，同時也提醒消費者，在選購產品及用餐時，應注意原料原產地之標示。消費者若有任何食品安全衛生問題，可洽詢衛生局免費服務專線0800-285-000。

因應萊豬上路，在台南安平區經營「福樓餐廳」的業者蔡素琴稱，會在店裡張貼「屠宰證明」、「國產豬標章」等，並主動向客人介紹，讓饕客放心。蔡素琴補充，雖然在地老饕都知道自家只用「國產豬」，但不少外地遊客造訪時，還是不免再三「確認」肉品來源。

蔡素琴稱，店裡每天都會到水仙宮、保安宮等傳統市場，向配合2、30年的肉販購買國產豬，品質都有保證，「畢竟台灣人的嘴很挑。」至於是否擔心生意受影響？蔡素琴則坦言，「確實還要再觀察。」

(中時 )