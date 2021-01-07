【愛傳媒葉毓蘭專欄】看到李遠哲說萊豬和核食在某個限度下應該沒有問題，「不能把很小的問題當成世界大戰在打」。

又說了糖和硝酸鈉都是毒，但是我們每天都在吃，反倒是，「每天空氣這麼壞，罹患肺腺癌的人這麼多，大家關心肺癌、空汙等議題，而現在每天在談萊豬，我是覺得不可思議的」。

物以稀為貴，諾貝爾化學獎得主李遠哲在回台後，被陳水扁、蔡英文奉為國師，積極參與國政，花了不少納稅人的錢奉養。

既然已知空汙和地球暖化嚴重，為何不善盡資政的言責，提醒總統不要再一意孤行，大搞火力發電，以人民的肺來發電？

李遠哲對核食和萊豬的發言，還以糖、硝酸鈉比擬，更是不可思議。

真無害，我們應該請諾貝爾化學獎得主李遠哲，統領萊豬總統、萊豬黨文武百官與萊豬立委們，每天在李遠哲決定的無害劑量下，身先士卒，擔任萊豬核食的試驗國家隊，連吃一年，如果完全無害，全國力挺小英總統號召，狂嗑萊豬核食，以換取台灣的國際地位如何？

我突然想到唐朝白居易的這首詩，「周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時，假使當時身便死，一生真偽有誰知？」白居易感嘆人的真偽難辨所作，就像周公在武王死後攝政，輔佐年幼的成王，飽受周公有篡位之虞的流言蜚語所傷。而西漢末年的王莽，早年曾謙恭折節，禮賢下士，頗著聲譽。

看到台灣之光的李遠哲近年來的政治發言，悖離民心，也難免喟嘆諾貝爾的光環黯淡矣！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)