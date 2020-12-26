2020美國大選由民主黨的拜登奪下總統寶座，面對選舉訴訟接連失利的總統川普，在諸多盟友鼓吹之下仍不願意承認敗選。對此，前民進黨立委沈富雄則直言，「我覺得川普是一個人格徹底破產、有病的人」。

沈富雄日前在政論節目《少康戰情室》中談到，美國大選後，他認為川普要嘛是賭博不認、翻桌耍無賴的人，要嘛就是玩具被奪、滾在地上耍寶的小孩，但這還不至於描寫川普，「我覺得川普是一個人格徹底破產、有病的人」；他認為沒人敢做到這程度。

沈富雄表示，若是現在還有人認為川普會贏，那麼就該照鏡子檢討一下，現在最有趣的狀況，就是要看交接當天，因為根據傳統，總統離開白宮後，會走上直升機揚長而去，受國人目送，感謝他的貢獻。但他喊話川普，「你要有種，不要坐飛機，因為坐飛機是官方送你離開，你不服氣的話，應該要走路到川粉迎接你的地方，大家像抬佛轎般把他扛出去，才像話。」

最後，談到為何綠粉支持川普，沈富雄直言，其實有些人默不作聲，就像綠委對萊豬立場「敢怒不敢言」，那也有人是在意識形態挺他；至於現在還不承認川普敗選的人，他則說，「我無言以對」。

(中時新聞網)