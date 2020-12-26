萊豬及30月齡以上美牛相關行政命令在立法院審查通過，國民黨批評民進黨雙重標準，罔顧食安，民進黨則拿馬英九政府2012年開放美牛進口議題反嗆。前總統陳水扁感慨說，「說穿了都是政治，在野黨都為反對而反對。」

陳水扁今天在臉書貼文指出，美豬開放進口引發爭議，馬英九開放美牛進口，民進黨抗爭反對。蔡英文開放美豬進口，國民黨杯葛反對，「說穿了都是政治，在野黨都為反對而反對。」就如同前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣說的，台灣開放美牛進口，不是科學問題，不是健康問題，而是總統要做決定的政治問題。蔡總統既然做了政治決定，全民就要做政府的後盾。病毒不可怕，心毒不好醫。

網友回應表示，「但是美國瘦肉精這塊爭議就很大，就算以科學來說樣本數過低，這樣東西開放適合嗎？反倒是狂牛症，現在幾乎都不再有這問題，為何？因為有找到處理的方法（角蛋白酶）。否則，狂牛症再持續，美牛一樣禁止啦，狂牛症是發病無藥醫治，這才是真正科學。」、「憑什麼台灣人要吃瘦肉精當她的後盾？這樣叫做『民主』嗎？」

也有人認為，「如蔡的政治決定是危害人民健康，沒有經過科學嚴謹程序的決定，『全民』未必要一定要作為其後盾！如要全民一致作其後盾，那就視為獨裁！」

由陳水扁新勇哥物語發佈於 2020年12月25日 星期五

(中時新聞網)